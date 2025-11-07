Alpine ratificó a Colapinto: el piloto argentino correrá en la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El anuncio oficial se realizó este viernes durante el Gran Premio de São Paulo y ratifica la continuidad del joven argentino en la máxima categoría del automovilismo, donde compartirá equipo con el francés Pierre Gasly.

El piloto de 22 años iniciará por primera vez una temporada completa en la F1, luego de haber debutado en 2024 y asumir la titularidad en Alpine a mitad del calendario 2025, en reemplazo de Jack Doohan. La escudería destacó su evolución y rendimiento, lo que consolidó su lugar en el equipo para el próximo campeonato.

“Nuestra decisión de continuar juntos hasta 2026 es una muestra de compromiso”, expresó Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team, quien destacó el talento y el crecimiento de Colapinto a lo largo de la temporada. En ese sentido, valoró también la dupla que formará junto a Gasly, apuntando a una combinación de experiencia, velocidad y juventud.

Por su parte, el argentino agradeció el respaldo del equipo y remarcó que se trata de una gran oportunidad en una etapa crucial para su carrera deportiva. “Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo”, expresó Colapinto, que ya disputó 26 Grandes Premios y se prepara para afrontar una nueva era técnica en la F1.

La temporada 2026 marcará un reinicio reglamentario en la Fórmula 1, con importantes cambios técnicos. Alpine ya trabaja en el nuevo monoplaza, que será impulsado por motores Mercedes, dejando atrás su alianza con Renault.

El pilarense, que llegó a Alpine por un acuerdo con Williams, fue consolidando su lugar a fuerza de resultados competitivos, en algunos casos incluso superando a su compañero de equipo. Su mejor actuación fue en el Gran Premio de Países Bajos, donde terminó 11°, al borde de sumar puntos.