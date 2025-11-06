Desde Miami, Milei defendió el capitalismo y prometió avanzar con las reformas

El presidente Javier Milei participó este jueves de un evento empresarial en Miami, donde combinó definiciones de política exterior con una defensa encendida del capitalismo de libre mercado. Durante su discurso, pronunció frases elogiosas hacia Donald Trump, ironizó sobre Lionel Messi, lanzó críticas a sectores de la política estadounidense y reafirmó que su gobierno impulsará en los próximos meses las reformas estructurales que considera necesarias para la Argentina.

La exposición se realizó en el American Business Forum, que tuvo lugar en el estadio Kaseya Center, y fue seguida por empresarios y dirigentes conservadores. Allí, Milei inició su intervención parafraseando al expresidente norteamericano: “Vamos a hacer a Argentina y América great again”, dijo, y celebró compartir escenario con “Lionel Messi y Donald Trump”. Más adelante, bromeó sobre el astro del fútbol: “Es la prueba de que yo también puedo a veces felicitar a un zurdo”.

Durante su discurso, defendió el sistema capitalista, al que definió como “el único justo, que va de la mano de la moral y la ética”, y cuestionó duramente al comunismo y a quienes promueven modelos estatistas: “Sin el capitalismo estaremos condenados a las sociedades planificadas, esclavistas”, afirmó. En esa línea, advirtió que “en occidente nos encontramos cada vez más cerca de los comunismos que veíamos con horror”.

El jefe de Estado también se refirió a la situación política en su país y afirmó que su gobierno buscará los consensos necesarios para avanzar con una reforma laboral, bajar impuestos y modificar leyes penales. “Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita”, señaló. Y agregó: “Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer y los argentinos de bien respondieron positivamente”.

Además, Milei cuestionó a sectores de la oposición por no acompañar sus medidas: “En Argentina pasó algo inédito: llevamos adelante un plan de estabilización con consenso social pero sin consenso político”, dijo. “Nos estaban pidiendo que apagáramos un incendio con gasolina. Pero los argentinos eligieron el modelo de la libertad y el capitalismo”.

Con este viaje, el presidente suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde que asumió. Tras la actividad en Miami, su agenda incluye compromisos en Palm Beach y Nueva York, donde participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” organizado por el Council of the Americas. Luego, se trasladará a Bolivia para asistir a la asunción presidencial de Rodrigo Paz, prevista para el sábado.