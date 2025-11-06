Ordenaron prisión preventiva para el hombre que agredió a su pareja en Lavalle al 1800

Quedó en prisión preventiva un hombre de 64 años que fue detenido en nuestra ciudad por agredir físicamente a su pareja y poseer un arma de fuego en forma ilegal. La medida fue dispuesta este jueves en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe, a pedido del fiscal Ignacio Lascurain, en el marco de una causa por violencia de género.

El hecho investigado ocurrió el pasado sábado 25 de octubre al mediodía, en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1800, donde el hombre atacó con golpes de puño a la mujer, de 61 años, con quien mantenía una relación de pareja. La víctima resultó herida en distintas partes del cuerpo y llamó al 911 para pedir auxilio. Al llegar al lugar, los agentes del Comando Radioeléctrico encontraron además un arma de fuego dentro del domicilio.

En ese contexto, el fiscal Lascurain sostuvo que “era necesario que el hombre investigado continúe privado de su libertad para poder resguardar a la víctima, dado el contexto de violencia de género en el que se enmarcó el hecho”.

Durante el procedimiento policial, los uniformados secuestraron una escopeta de un caño, calibre 36, apta para disparar, que el imputado tenía ilegítimamente en su poder. La tenencia de esta arma también fue incorporada a la causa judicial.

El juez Nicolás Falkenberg resolvió imponer la prisión preventiva. Al imputado se le atribuyen los delitos de lesiones leves agravadas, por haber sido cometidas contra una persona con la cual mantenía una relación de pareja y por tratarse de un hombre contra una mujer, y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.