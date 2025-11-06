Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la última lista del año de la Selección

La Selección Argentina cerrará el 2025 con una gira de preparación rumbo al Mundial 2026, y para ello, el entrenador Lionel Scaloni presentó la última lista de convocados del año. La nómina incluye a Lionel Messi, figura indiscutida, y a varios jóvenes que sorprendieron por su inclusión, en el marco de una agenda de trabajo que contempla un amistoso ante Angola y entrenamientos en España.

El combinado nacional se medirá ante Angola el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda, en un encuentro que servirá para seguir evaluando opciones de cara al certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Antes y después del partido, los convocados formarán parte de un campamento de entrenamiento en territorio español. Cabe recordar que estaba previsto un segundo partido en India, finalmente cancelado.

Entre las principales novedades se destacan Valentín Barco, Máximo Perrone y Joaquín Panichelli, tres jóvenes que vienen de destacarse en Europa y que podrían tener su primera gran oportunidad con la camiseta albiceleste. También fue convocado Gianluca Prestianni, del Benfica, como reconocimiento a su gran actuación en la Selección Sub 20 que fue subcampeona mundial en Chile. En tanto, regresan nombres que buscan consolidarse en el grupo definitivo, como José Manuel López (Palmeiras) y Marcos Senesi (Bournemouth).

La lista no incluye futbolistas del ámbito local, ya que el cuerpo técnico priorizó no interferir en la definición del campeonato argentino. Así, quedaron fuera jugadores que estaban en carpeta como Leandro Paredes, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Otra ausencia destacada es la de Dibu Martínez, quien no fue citado por decisión del cuerpo técnico tras haber jugado recientemente con molestias físicas.

El cierre de actividades oficiales del año para la Selección se dará el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos del Mundial en el Kennedy Center de Washington DC. Para el 2026, el calendario marca una doble fecha FIFA entre el 23 y el 31 de marzo, donde se podría disputar la Finalissima ante España y un segundo amistoso aún sin rival definido. Entre el 1 y el 9 de junio, la FIFA autoriza la realización de dos partidos de preparación previos al Mundial, en principio ante Honduras y México. La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con la participación argentina confirmada y los rivales a definir tras el sorteo.