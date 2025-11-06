ADALPE refuerza su campaña de socios con una nueva plataforma digital

La Asociación de Apoyo Laboral para Personas Especiales (ADALPE) continúa con su campaña de socios, una estrategia que ahora incorpora una nueva página web como herramienta clave para sumar colaboraciones de forma sencilla, segura y automática.

El sitio oficial (www.adalpe.com.ar) permite a quienes deseen colaborar asociarse en pocos pasos, con la posibilidad de dejar vinculada una tarjeta de débito o crédito a través de Mercado Pago, lo que garantiza mayor previsibilidad para la institución y comodidad para los contribuyentes. También se puede adherir el pago automático con tarjetas de crédito y débito.

En declaraciones al programa Nova al Día, el presidente de ADALPE, Gabriel Perricone, destacó: “La consigna es simple: ayudarnos con su cuota societaria a sostener la institución. Y lo más importante es que un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia”.

Cuotas mensuales habilitadas - Cuota Tradicional: $4.000

- Cuota Jubilados: $1.500

- Cuota Comerciantes: $10.000

- Aporte Voluntario: a criterio del donante (por única vez)

La campaña forma parte del plan trazado por la actual comisión directiva para ordenar y fortalecer institucionalmente ADALPE, luego de un período de transición y saneamiento interno.

“Hoy contamos con una comisión que trabaja unida, con mucho sacrificio y horas de dedicación, pero sabemos que es difícil conseguir nuevos referentes”, advirtió Perricone, quien también planteó que la continuidad de estas entidades requiere compromiso y renovación.

Además, anticipó que en lo que resta del año la asociación llevará adelante acciones solidarias como ventas de empanadas, helados y productos navideños, junto con sorteos entre socios, para seguir generando recursos y visibilizando la tarea que desarrollan con más de 50 personas que asisten al taller protegido.

“Queremos que la gente vuelva a confiar en ADALPE. Que vea que hay una institución seria, transparente, que cumple una función que debería estar garantizada por el Estado. Pero mientras tanto, seguimos trabajando, sosteniendo, remando, y abriendo caminos”, concluyó.