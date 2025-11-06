Independiente Rivadavia hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se consagró campeón este miércoles de la Copa Argentina, luego de imponerse por 5-3 en los penales ante Argentinos Juniors, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El encuentro se disputó en el estadio Juan Domingo Perón de la ciudad de Córdoba.

El arquero Gonzalo Marinelli fue la gran figura de la definición, al contener el remate de Tomás Molina y sellar la victoria para el conjunto mendocino, que logró su primer título nacional.

Durante los noventa minutos, la "Lepra" se había adelantado con goles de Alex Arce y Matías Fernández, mientras que Alan Lescano y Erik Godoy marcaron para el "Bicho", que logró el empate agónico en el último minuto de descuento.

El partido tuvo varios condimentos: Independiente Rivadavia sufrió dos expulsiones (Franco Amarfil y Alejo Osella), y pese a jugar con nueve futbolistas, logró resistir hasta los penales.

En la tanda decisiva, Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa convirtieron para el equipo dirigido por Alfredo Berti. Por su parte, Alan Lescano, Hernán López Muñóz y Lautaro Giaccone marcaron para los de La Paternal, pero el disparo fallido de Tomás Molina inclinó la balanza.

Independiente Rivadavia logró así un hito histórico, a menos de un año de haber ascendido a Primera División, y obtuvo además un boleto para disputar la Copa Libertadores 2026.