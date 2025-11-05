Festival del Liceo Municipal: música, arte y comunidad en el ex Inali

El próximo martes 11 de noviembre, entre las 18:00 y las 21:00 horas, se llevará a cabo un festival cultural organizado por alumnos y docentes del Liceo Municipal “F. M. San Juan”. La actividad tendrá lugar en el predio del ex Inali, ubicado en Maciá 1933.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de las presentaciones de estudiantes de las prácticas grupales del área de música, junto a los participantes del taller de folklore, quienes compartirán parte del trabajo artístico desarrollado a lo largo del año.

Además, habrá stands organizados por alumnos y docentes del área de idiomas, y funcionará una cantina atendida por la Cooperadora del Liceo, lo que suma una propuesta gastronómica al evento.

En paralelo, se podrá recorrer una exposición y venta de piezas del Taller para la Formación de Artesanos Ceramistas, en la que los estudiantes mostrarán y ofrecerán al público las producciones elaboradas durante el ciclo lectivo.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca promover el talento local y generar un espacio de encuentro entre el arte, la educación y la comunidad. La propuesta está dirigida a toda la familia, con entrada libre y gratuita.