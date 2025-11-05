Concurso de ascenso: AMSAFE reclamó en el Ministerio de Educación la falta de publicación de vacantes

La Comisión Directiva Provincial de AMSAFE, encabezada por su secretario general Rodrigo Alonso, se presentó en la sede del Ministerio de Educación de la Provincia para exigir la publicación urgente de todas las vacantes correspondientes a cargos directivos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

La presentación se realizó a través de una nota formal dirigida al Ministro de Educación, en la que el sindicato expresó su preocupación por la falta de transparencia y regularidad en el proceso de traslados actualmente en curso. En el escrito, AMSAFE remarcó que la publicación completa, pública y oportuna de las vacantes es indispensable para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.

“Resulta indispensable que dichas vacantes sean puestas a disposición en forma completa, pública y oportuna, en cumplimiento de los principios de igualdad, equidad y publicidad de los actos administrativos que rigen en la función pública”, expresó el gremio en la nota entregada.

AMSAFE también subrayó que la correcta publicación de las vacantes constituye la base del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos, y advirtió que “cualquier omisión o demora afectará directamente el derecho de participación de cientos de compañeras y compañeros que han transitado con esfuerzo el proceso de formación, evaluación y orden de mérito”.

La nota fue acompañada por un relevamiento exhaustivo de vacantes realizado en toda la provincia, fruto del trabajo articulado entre las delegaciones departamentales y la Comisión Directiva Provincial.

Desde el gremio manifestaron que esta acción se enmarca en la defensa colectiva de la carrera docente, y reafirmaron su compromiso con la transparencia en los procedimientos y el pleno ejercicio de los derechos laborales del conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación.