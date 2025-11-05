Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York y marcó un hito histórico

El demócrata Zohran Mamdani fue elegido este martes como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, en una jornada electoral que registró la mayor participación ciudadana en más de medio siglo. Con 34 años, se convertirá en el alcalde más joven en más de cien años y el primero de religión musulmana en ocupar el cargo.

Mamdani superó al ex gobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en una contienda marcada por la polarización y el crecimiento del ala progresista del Partido Demócrata. Nacido en Uganda y de madre india, el flamante intendente electo será también el primer alcalde de origen surasiático y africano en liderar la ciudad más poblada de Estados Unidos.

El actual alcalde, Eric Adams, retiró su candidatura a la reelección en septiembre, allanando el camino para una elección que redefinió el escenario político local. Mamdani asumirá el 1 de enero, tras una campaña centrada en propuestas de fuerte contenido social y económico, como guarderías gratuitas, transporte público sin costo, supermercados públicos y un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria que reemplace la intervención policial en ciertos casos por equipos de salud mental.

En su discurso de victoria, Mamdani agradeció el apoyo recibido y aseguró que “la siguiente y última parada es el ayuntamiento”, en alusión a su lema de campaña. En un tono desafiante hacia sus críticos, expresó: “Soy joven, musulmán, socialista democrático y no me voy a disculpar por eso”, al tiempo que prometió “la agenda más ambiciosa contra el costo de vida desde los tiempos de La Guardia”.

La elección tuvo además un fuerte contenido ideológico: Donald Trump calificó al nuevo alcalde de “comunista” y “antisemita”, y anticipó que su gobierno limitaría los fondos federales hacia Nueva York si Mamdani era electo. Por su parte, Andrew Cuomo, que intentó regresar a la política tras renunciar por denuncias de acoso, calificó a su rival como “un peligro para la ciudad”.

A pesar de las críticas, Mamdani prometió diálogo y continuidad institucional. Confirmó que pidió al actual comisionado de policía del NYPD que permanezca en funciones y reiteró su compromiso para combatir el racismo policial y ampliar los servicios públicos para los sectores más vulnerables.

La victoria de Mamdani representa un impulso inédito para el sector más progresista del Partido Demócrata, y coloca a la ciudad de Nueva York en un nuevo ciclo político, con promesas de transformación profunda en el modelo de gestión urbana.