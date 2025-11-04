La ONU advierte que el mundo se encamina a un calentamiento global catastrófico

La Organización de las Naciones Unidas alertó este martes que la humanidad se dirige hacia un aumento de temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados durante este siglo, incluso si los países cumplen con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. De continuar con las políticas actuales, ese incremento podría llegar hasta los 2,8 °C, superando ampliamente el umbral crítico de 1,5 °C.

Así lo advierte el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025, difundido a pocos días del inicio de la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil. El texto afirma que superar el umbral de 1,5 °C es "casi inevitable" en los próximos diez años, pero aclara que aún es posible limitar la magnitud y duración de ese rebasamiento mediante recortes de emisiones sin precedentes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la tarea global es clara: "hacer que cualquier superación sea lo más pequeña y breve posible". En su mensaje, instó a las principales economías contaminantes a acelerar sus planes de reducción de gases de efecto invernadero.

El informe también advierte que la anunciada salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2026 tendrá consecuencias negativas en los esfuerzos globales por mitigar la crisis climática. Sin embargo, reconoce avances importantes desde la firma del acuerdo, como la expansión de las energías renovables y el crecimiento de los compromisos de neutralidad de carbono.

Los científicos coinciden en que un calentamiento por encima de los 1,5 °C tendría consecuencias catastróficas, incluyendo eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, crisis alimentarias y desplazamientos forzados. La ONU reclama que los países más contaminantes actúen con urgencia y ambición, para intentar que la temperatura global se estabilice lo más cerca posible del límite acordado.