Un terremoto en Afganistán dejó al menos 27 muertos y casi mil heridos

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán este lunes, dejando un saldo de al menos 27 personas fallecidas y 956 heridas, según informó este martes el Ministerio de Salud del país. El epicentro se localizó en el distrito de Kholm, en las provincias de Samangan y Balkh, donde se registró la mayor cantidad de víctimas.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, la mayoría de los heridos no presentan lesiones graves, aunque persisten daños materiales en múltiples localidades. Las escenas de destrucción muestran viviendas derrumbadas, techos colapsados y severas grietas en edificaciones, en un escenario que recuerda al trágico terremoto de agosto pasado, que provocó la muerte de más de 2.200 personas.

Las autoridades afganas señalaron que las operaciones de rescate ya fueron completadas en las zonas afectadas, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia. No obstante, continúan las tareas de asistencia a los damnificados.

Este nuevo sismo reaviva la preocupación en una región que ha sido golpeada por varios eventos sísmicos en los últimos años, en medio de una infraestructura frágil y condiciones humanitarias complejas.