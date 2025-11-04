Vuelco en el río Coronda: una pareja fue arrastrada por la corriente y logró salvarse

Una pareja fue protagonista de un dramático momento este martes por la mañana en Sauce Viejo, cuando la canoa en la que pescaban se dio vuelta y ambos cayeron al río Coronda. El hecho ocurrió en la bajada del Chihí, durante una tormenta repentina que sorprendió a Juan Robledo y a su esposa, vecinos de la zona.

“Me agarró un golpe de viento fuerte y se me dio vuelta la canoa”, relató Robledo, de 58 años, en radio Aire de Santa Fe. Habían salido temprano a buscar carnada, y al intentar regresar vieron que se aproximaba una tormenta. A pesar de su experiencia, el viento los sorprendió en medio del cruce.

“Mi señora no sabe nadar y yo andaba con las botas puestas. Nos estábamos ahogando los dos”, recordó. En medio de la desesperación, intentó que su mujer se sostuviera de un bidón que llevaba a bordo, pero la corriente y los camalotes lo impidieron. Entonces, le pidió que se sujetara de sus hombros mientras él luchaba por mantenerse a flote.

Con gran esfuerzo, logró sacarse las botas y parte de la ropa bajo el agua para poder nadar. “Respiraba y volvía a hundirme, pero pude llegar a la orilla con ella”, contó. Una vez a salvo, se descompensó por el esfuerzo y por su delicado estado de salud: “Estoy operado, me sacaron un tumor de la cabeza el año pasado”, explicó.

Fue él quien salvó a su esposa y se salvó a sí mismo. Luego, al verlos en la orilla, otro pescador se acercó y los asistió, ayudando a ubicarlos para que pudieran ser atendidos. La policía ya estaba en la zona, tras la denuncia de una familiar que había reportado su ausencia.

La unidad sanitaria fue convocada para atender a Robledo, que seguía descompensado. Según sus palabras, “la confianza mata al hombre. Me confié, quise ganarle al tiempo, pero el viento casi me mata”. Y agregó: “Le doy gracias a Dios porque salvé a mi mujer. Ella no sabe nadar. No sé de dónde saqué fuerzas”.

Robledo también explicó que, pese a las recomendaciones médicas de no estar en el río, pescar es hoy su único medio de vida: “Tengo siete operaciones, no puedo trabajar de otra cosa. Vivimos del pescado. Esta vez fue muy cerca... pero salimos”.