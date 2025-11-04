Martes 04 de noviembre de 2025

Evolución favorable del joven herido en el ataque a balazos en Sauce Viejo

El adolescente de 16 años recibió un disparo en un brazo y permanece internado en el Hospital Cullen, donde confirmaron que no sufrió lesiones graves.

El menor baleado en Sauce Viejo está fuera de peligro. (Foto: Archivo)
Por Santotomealdía

El adolescente herido en la balacera ocurrida este lunes en Sauce Viejo se encuentra fuera de peligro y se recupera favorablemente. Así lo informaron desde la dirección del Hospital Cullen, donde el joven de 16 años permanece internado tras haber sido trasladado de urgencia.

Según confirmaron fuentes médicas a Santotomealdia, el menor sufrió una herida de arma de fuego en uno de sus brazos, sin que el disparo provocara lesiones mayores. Los estudios realizados en las últimas horas descartaron daños de gravedad, lo que permite un pronóstico alentador para su evolución.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la zona norte de Sauce Viejo, cuando personas no identificadas abrieron fuego desde un automóvil contra una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 16 BIS y 51. La víctima fue alcanzada por uno de los disparos y asistida por personal médico en el lugar.

La investigación continúa en curso, mientras las autoridades intentan determinar quiénes fueron los autores del ataque y si el mismo estaba dirigido contra el adolescente o contra el domicilio en cuestión.

