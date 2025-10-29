Retuvieron un auto que circulaba en contramano, eludió un control y transportaba pasajeros con DiDi en forma ilegal

Por Santotomealdía



Inspectores de la Policía Municipal secuestraron este miércoles por la mañana un vehículo particular que circulaba en contramano, eludió un control y transportaba pasajeros mediante la aplicación DiDi, en infracción con la normativa vigente. El operativo se concretó minutos antes de las 8 de la mañana en 7 de Marzo al 1200, a pocos metros del acceso al puente Carretero.

El director de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Borri, explicó en diálogo con Nova al Día que el procedimiento no se enmarcaba en un control de tránsito tradicional, sino en las tareas habituales de ordenamiento vehicular en el ingreso al puente, cuando se detectó un auto circulando en contramano por calle 9 de Julio hacia Candioti.

“Cuando se lo intenta detener, esquiva al inspector y sigue por la contramano de Candioti, hasta que se lo logra detener en 7 de Marzo”, relató Borri. Al momento de ser interceptado, se constató que el conductor carecía de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y que transportaba a un pasajero mediante la aplicación DiDi, lo cual está expresamente prohibido por ordenanza.

“Estas aplicaciones están prohibidas y la sanción estipulada es la retención del vehículo”, subrayó el funcionario. Agregó además que el conductor tampoco tenía seguro ni habilitación para transporte de pasajeros, lo que agrava la falta.

Por las condiciones del automóvil —un paragolpes muy bajo que impedía el traslado en grúa—, el propio conductor fue acompañado por un inspector hasta el corralón municipal, para garantizar el traslado sin daños.

Borri remarcó la gravedad de la maniobra: “Más de una vez, en ese horario crítico, algunos conductores intentan acortar camino para acercarse lo más posible al puente. Pero esta situación fue particularmente peligrosa, porque la zona estaba muy transitada y pudo haber ocasionado un incidente grave”.

El pasajero que iba a bordo, según indicó el director, colaboró con el procedimiento y aseguró que no se había percatado de la situación, ya que viajaba leyendo en el asiento trasero.

Por último, Borri reconoció que detectar vehículos que operan con aplicaciones ilegales no es sencillo: “Al no estar identificados, si no se dan situaciones como esta, es muy difícil poder actuar. Pero cada vez que hacemos controles, tratamos de identificarlos y hacer cumplir la ordenanza”.