Llega una nueva edición del “Canta Santo Tomé” con más de 500 niños en escena

La Municipalidad invita a la comunidad a disfrutar de la 5ª edición del “Canta Santo Tomé”, un evento coral que se realizará este sábado 1 de noviembre a las 20:00, en el Playón del Camping Municipal (Libertad 1072). El espectáculo contará con la participación de más de 500 niños, docentes y músicos en escena, en una propuesta artística que combina música, educación y cultura.

Organizado por la Escuela Coral Municipal “Carlos Guastavino”, bajo la dirección general de la profesora Evelyn Plaumer, el espectáculo de este año se presenta bajo el lema “Hechizos, canciones y aventura”, proponiendo una experiencia escénica con fuerte participación colectiva y compromiso educativo.

Participarán las escuelas Nº 49 Agustín Araya, Nº 140 Marcelino Martínez, Nº 166 Ignacio Crespo, Nº 1110 Simón de Iriondo, Nº 1259 Nilce Oviedo, Nº 1356 Monseñor Zazpe y Nº 6395 Sargento Bustamante, junto a la Academia Amoca, Espacio, y los coros Inicial, de Niños y Juvenil Femenino de la Escuela Coral Municipal.

Además, el espectáculo contará con la participación especial de destacados músicos locales: Valeria Cillario (solista), Juane Vuotat (bajo), Hugo García (percusión), Matías Peña (guitarra), Mario Spinosi (pianista) y Rocío Corrales (expresión corporal), quienes sumarán su talento a esta propuesta coral integral.

El proyecto Canta Santo Tomé se desarrolla durante todo el año a través de talleres y actividades que fortalecen la formación docente y promueven la participación artística de niños y jóvenes. Desde la Municipalidad, destacan que esta iniciativa reafirma el compromiso con la educación, la cultura y la expresión colectiva, valores centrales para el desarrollo de la comunidad.