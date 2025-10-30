Prisión preventiva para el agresor que se atrincheró en un comercio de Avenida Luján

Un hombre de 31 años, cuyas iniciales son ADS, quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por violencia de género, en la que se investiga su responsabilidad en cinco hechos ilícitos cometidos contra su expareja, incluyendo la agresión ocurrida la semana pasada en nuestra ciudad, que culminó con su atrincheramiento en un comercio de Avenida Luján.

La medida fue dispuesta este jueves por el juez José Luis García Troiano, a pedido de la fiscal María Lucila Nuzzo, durante una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe. El imputado ya contaba con un antecedente penal condenatorio a dos años de prisión condicional, lo cual fue tenido en cuenta por el magistrado al momento de resolver su situación procesal.

“El magistrado entendió que, para la instancia procesal en la que estamos, las evidencias que presentamos fueron suficientes para acreditar que los hechos ilícitos ocurrieron tal como lo relatamos en nuestra imputación y que el hombre investigado tuvo la intervención que planteamos”, expresó la fiscal Nuzzo tras la audiencia.

Además, la representante del Ministerio Público de la Acusación subrayó que “para dictar la prisión preventiva, el juez consideró los montos de las penas previstos en los delitos atribuidos, argumentó que estaban vigentes los riesgos procesales y también tuvo en cuenta el antecedente penal” del agresor.

Una sucesión de hechos de violencia

En la audiencia, la fiscal detalló cinco hechos ilícitos por los cuales el imputado fue acusado. Los dos últimos ocurrieron el miércoles pasado en nuestra ciudad y fueron los que motivaron la intervención policial que conmocionó a los vecinos.

Según la investigación, en horas de la madrugada, ADS agredió físicamente a su expareja, le rompió el teléfono celular y se retiró del domicilio que compartían. Poco después regresó y comenzó a amenazarla de muerte, diciendo que si salía de la casa “la mataría o le haría daño a algún integrante de su familia”.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, mientras personal policial entrevistaba a la víctima en el lugar, el agresor huyó e ingresó a la bulonería ubicada en Avenida Luján, donde se atrincheró detrás de un mostrador con un cuchillo tramontina. La situación derivó en un amplio operativo policial con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que logró reducir al hombre una hora y media después, sin que se registraran víctimas fatales.

“El imputado impidió su aprehensión, no obstante, finalmente se pudo concretar gracias a la intervención de un negociador del GOE”, destacó la fiscal.

Antecedentes de violencia reiterada

Los otros tres hechos atribuidos a ADS también ocurrieron en el mismo contexto de violencia de género y contra la misma víctima.

En octubre de 2024, el hombre agredió físicamente a la mujer en otra vivienda de la ciudad, causándole lesiones en la boca, uno de los brazos y la espalda. En marzo de este año, la golpeó nuevamente, cuando la víctima estaba embarazada de ocho meses, y la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones, incluso por teléfono, durante la noche del mismo día.

Calificación legal

La fiscal Nuzzo imputó al acusado por los delitos de lesiones dolosas leves calificadas por el vínculo (dos hechos), amenazas (un hecho), amenazas coactivas (un hecho) y resistencia a la autoridad, todos ellos enmarcados en un contexto de violencia de género.

La causa continúa su curso bajo supervisión del Ministerio Público de la Acusación, que anticipó que se seguirán recolectando pruebas y tomando declaraciones para profundizar la investigación.