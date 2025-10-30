Grave ataque en barrio El Chaparral: la víctima fue derivada al hospital Cullen

Por Santotomealdía



Un hombre de 42 años fue asistido este jueves a primera hora de la mañana en el hospital SAMCo de nuestra ciudad, luego de haber sufrido múltiples heridas en un hecho ocurrido en Estados Unidos de México al 1100, barrio El Chaparral. De acuerdo a la información confirmada por fuentes médicas y policiales, la víctima presentaba lesiones provocadas por un arma de fuego, un arma blanca y un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Tras ser compensado en la guardia del SAMCo, el hombre fue derivado en ambulancia al hospital José María Cullen, donde ingresó para su atención especializada. Desde el hospital de la capital provincial informaron a Santotomealdía que el paciente “ingresó por herida de arma de fuego en tórax, hemodinámicamente estable, realizándose métodos complementarios”.

Por el momento, no se conocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, ni se ha identificado a personas involucradas. La investigación está en curso, a cargo de personal de la Subcomisaría 15ª y con intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Fuentes médicas del SAMCo indicaron que, además de las dos heridas de arma de fuego en el hemitórax derecho, el hombre presentaba una lesión compatible con arma blanca y un golpe en el cráneo, producto de un culatazo.