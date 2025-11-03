Nuevo reclamo de SADOP por el impacto del presentismo en licencias vinculadas a la maternidad

Por Santotomealdia



El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) llevó adelante este lunes el Segundo Maternazo, una protesta frente a la Secretaría de Género y Diversidad de la provincia, donde también se presentó un reclamo formal para exigir modificaciones en los criterios de liquidación del presentismo docente.

Desde el gremio denunciaron que actualmente se descuentan del Premio a la Asistencia Perfecta las licencias por maternidad, preparto y otras vinculadas al trabajo de cuidado, así como también aquellas relacionadas con situaciones de violencia de género.

“Es obsceno que la licencia por maternidad implique para una docente cobrar menos. Por maternidad, por preparto o por cualquier trabajo de cuidado que en el núcleo familiar históricamente asumimos las mujeres. Y agregaría también el ejercicio de la licencia por violencia de género, que son temáticas que hoy a nivel mundial los Estados están garantizando y preservando”, expresó Cecilia Santamaría, secretaria adjunta de SADOP.

Desde SADOP recordaron que el primer Maternazo se realizó en diciembre de 2024, para reclamar que el uso de la franquicia por amamantamiento no afectara el cobro del presentismo, lo que resultó en una resolución favorable para toda la docencia santafesina.

Este segundo Maternazo continuará en los próximos días con nuevas acciones frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Ministerio de Educación, bajo la consigna “No al presentismo”.