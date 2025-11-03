Jardín Municipal: inscripciones abiertas para reemplazos e interinatos docentes 2026

La Municipalidad informó que durante el mes de noviembre se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para cubrir reemplazos e interinatos docentes correspondientes al ciclo lectivo 2026, en el Jardín de Infantes Municipal N.º 3 “Domingo F. Sarmiento”, tanto en su sede como en su anexo.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen postularse para los cargos de Nivel Inicial, Educación Musical y Educación Física.

El proceso de inscripción se desarrollará según el siguiente cronograma:

Entrega de formularios de inscripción: del 3 al 7 de noviembre, de 9 a 11 y de 14 a 16 horas.

Recepción de carpetas: del 10 al 20 de noviembre, en los mismos horarios.

Los interesados deberán retirar y presentar la documentación en la sede del establecimiento, ubicada en Crespo 2911, conforme a los requerimientos y consideraciones establecidos para esta convocatoria.

Para obtener más información, los aspirantes pueden comunicarse al 4742871, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 17 horas.