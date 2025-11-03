Atención veterinaria y campañas barriales: cronograma de atención para noviembre

La Municipalidad, a través del área de Protección Animal, dio a conocer el cronograma de servicios previsto para noviembre, en el marco de su política pública destinada a promover la tenencia responsable de animales de compañía y el bienestar animal.

Durante todo el mes, se desarrollarán dos modalidades de atención: el servicio fijo que funciona en el predio Ex INALI (Macía 1933) y campañas territoriales gratuitas en distintos barrios.

La Unidad Veterinaria de Atención Fija funciona con turnos por orden de llegada, los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:00 horas, y los martes y jueves de 13:00 a 16:00 horas. Para más información, vecinos y vecinas pueden comunicarse al 3425477511, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 13:00.

En cuanto a las campañas barriales, se realizarán tres operativos masivos de atención gratuita, que incluirán censos y visitas informativas previas. Las fechas y ubicaciones son las siguientes:

> Sábado 8 de noviembre – Barrio Los Hornos (Necochea y Mitre – Ferrocarril)

> Sábado 15 de noviembre – Costa Azul (Calle 9, entre calles 3 y 2)

> Sábado 29 de noviembre – Barrio Las Vegas (Lisandro de la Torre esq. Seguí)

Durante estas jornadas se ofrecerán castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos y tratamiento antisárnico, todo de forma gratuita.

Para las castraciones, se recuerda que los animales deben tener al menos seis meses de vida y concurrir con una persona mayor de edad con DNI. Deben cumplir con un ayuno sólido y líquido de 12 horas, y en el caso de hembras con cría, se recomienda esperar al menos 60 días desde el parto. Los gatos deben ser llevados en transportadora o bolso ventilado, mientras que los perros deben asistir con collar, correa y bozal si corresponde. Además, se debe llevar una manta para el postoperatorio. El equipo profesional brindará información sobre los riesgos asociados a la anestesia.

Por último, el Municipio recuerda que las denuncias por maltrato o crueldad animal deben realizarse llamando al 911, disponible todos los días, las 24 horas. En tanto, ante el incumplimiento del Programa Municipal de Tenencia Responsable, se puede llamar al 3425459312, de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas.