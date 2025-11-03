River cayó ante Gimnasia y dejó pasar una chance clave en el Monumental

River Plate cayó como local 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, disputado este domingo en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo desperdició una oportunidad importante en su lucha por avanzar en el torneo y sufrió una derrota dolorosa ante un rival que no ganaba en Núñez desde hacía 20 años.

El único gol del partido llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Luis Marcelo Torres convirtió un penal que él mismo generó. Fue un golpe inesperado para el Millonario, que había sido protagonista en la primera mitad, aunque sin poder concretar sus situaciones.

Durante los primeros 45 minutos, River tuvo una estrategia ofensiva clara, generó varias oportunidades y dominó el juego, pero sus imprecisiones en la definición mantuvieron el marcador en cero. El equipo platense, por su parte, se replegó bien y aprovechó al máximo su chance en el complemento.

En el tiempo adicionado, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal a favor de River tras revisión en el VAR. El encargado de ejecutar fue el colombiano Miguel Borja, pero su remate fue atajador por Nelson Insfrán, quien se transformó en héroe para Gimnasia y selló un triunfo histórico.

Con esta derrota, River quedó en el sexto puesto del Grupo B, mientras que Gimnasia escaló al noveno lugar y sumó tres puntos vitales en su lucha por la permanencia.