Palo Oliver: “Acompañamos la decisión de suspender el acopio de pescado para exportación”

El diputado provincial Fabián Palo Oliver expresó su respaldo a la decisión del Gobierno de Santa Fe de suspender por un año el acopio de pescado con destino a la exportación, en todos los cursos de agua bajo jurisdicción provincial. La medida fue dispuesta por los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y Desarrollo Productivo, y se enmarca en la política de preservación del recurso íctico.

“Acompañamos y saludamos esta trascendental medida”, afirmó el legislador del Frente Amplio por la Soberanía, quien recordó que en 2020 promovió una acción colectiva en defensa del recurso pesquero, causa que derivó en una sentencia judicial favorable y que ahora encuentra respuesta en esta disposición oficial.

La resolución establece que se suspende por un año toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación, cualquiera sea la especie, cuando los ejemplares hayan sido capturados en el río Paraná, sus afluentes u otros cursos naturales de agua en Santa Fe. También se suspenden las licencias de categoría A, que habilitan la comercialización y el transporte fuera del país.

La norma exceptúa del alcance de la suspensión al pescado destinado al mercado interno y a las operaciones de exportación provenientes de la acuicultura.

Para Palo Oliver, la decisión del Ejecutivo debe ser vista como un punto de partida hacia el abandono definitivo de la pesca extractiva, modelo que —según señaló— “beneficia a unos pocos y priva a toda la comunidad de los recursos naturales”.

El diputado también destacó que con mayores controles y participación de todos los sectores se puede avanzar hacia una reconversión sostenible de la industria pesquera, en favor del ambiente y el interés común.