Antes del Superclásico: agónico y valioso triunfo de Boca en La Plata

Boca Juniors consiguió este domingo una victoria agónica y fundamental al imponerse por 2-1 como visitante ante Estudiantes de La Plata, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi. El triunfo le permite al equipo dirigido por Claudio Úbeda alcanzar la cima de la Zona A con 23 puntos, y posicionarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, en la Tabla Anual.

El partido tuvo todos los condimentos: emociones, polémicas, dos penales, una expulsión y un final electrizante. Además, Boca jugó sin Leandro Paredes, suspendido por acumulación de amarillas, lo que obligó al entrenador a reconfigurar el mediocampo: su lugar fue ocupado por Tomás Belmonte.

El encuentro comenzó parejo, pero recién en el segundo tiempo llegaron los goles. A los 4 minutos, Exequiel Zeballos abrió el marcador para el Xeneize, redimiéndose tras haber fallado un penal en el cierre del primer tiempo. El tanto llegó tras una asistencia precisa de Milton Giménez y una excelente definición cruzada del delantero.

La respuesta del local no tardó en llegar. A los 14 minutos, el arquero Agustín Marchesín cometió una infracción sobre Cristian Medina, y Edwuin Cetré convirtió el penal con una sutil ejecución para el 1-1 transitorio. El colombiano ya le había marcado a Boca en otras dos oportunidades.

El partido se tornó intenso, con chances para ambos equipos. Gabriel Neves fue expulsado a los 43 minutos por una fuerte infracción sobre Ander Herrera, y en tiempo de descuento llegó la jugada clave: una infracción sobre el propio Herrera derivó en penal para Boca tras revisión del VAR. A los 52 minutos, Miguel Merentiel lo cambió por gol y selló el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Boca se prepara para enfrentar a River en el Superclásico, que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en la Bombonera. El equipo de Úbeda llegará fortalecido y con el objetivo de consolidarse en los puestos de clasificación.