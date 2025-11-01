Cementerio Municipal: Misa y extensión horaria por el Día de los Fieles Difuntos

Con motivo del Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora este domingo 2 de noviembre, la Municipalidad de Santo Tomé informó que se celebrará una Misa a las 9:00 en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada dentro del Cementerio Municipal.

Además, ese día el Cementerio permanecerá abierto de manera ininterrumpida entre las 8:00 y las 18:30 horas, para facilitar la concurrencia de los vecinos que deseen rendir homenaje a sus seres queridos. La medida busca acompañar a la comunidad en una jornada significativa de recuerdo, afecto y recogimiento.

Desde el Municipio también recordaron que los horarios habituales del Cementerio Municipal son los siguientes: para visitas, todos los días de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 horas; y para atención administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 12:30.

El Día de los Fieles Difuntos es una fecha de profundo significado espiritual, en la que muchas familias se acercan a los cementerios para visitar, recordar y rezar por sus seres queridos fallecidos. En ese marco, la Municipalidad dispuso estos cambios con el objetivo de brindar acompañamiento institucional y facilitar el acceso a quienes deseen participar de este momento de reflexión y memoria.