Unión ganó en Rosario y volvió a la cima de la Zona A

Unión logró un valioso triunfo en Rosario al vencer 1 a 0 a Newell’s, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El único gol del partido lo convirtió Nicolás Colazo, y con esta victoria, el equipo de Leonardo Madelón volvió a subirse a la punta de la Zona A, a la espera del resto de los resultados.

Desde el comienzo, en el estadio Marcelo Bielsa, el Tatengue mostró decisión e intensidad, generando dos llegadas claras en los primeros minutos. La propuesta fue clara: asumir el protagonismo y no replegarse, a pesar de la condición de visitante. Con el correr de los minutos, Newell’s equilibró el juego, apostando a la presión alta y al avance por el sector izquierdo, lo que obligó a Ignacio Tagliamonte a intervenir con seguridad.

El gol llegó a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Colazo ganó de cabeza tras un centro desde la izquierda y colocó la pelota lejos del alcance del arquero local. A partir de allí, Unión manejó los tiempos del partido con un esquema compacto, destacándose Kevin Martínez como conductor del mediocampo y un planteo táctico eficaz para neutralizar al rival.

En la segunda mitad, Newell’s empujó con insistencia en busca del empate. Apenas iniciado el complemento, Cristian Tarragona salvó en la línea y luego Tagliamonte volvió a lucirse con una gran atajada ante Russo. El arquero fue figura en los minutos finales, cuando el local presionó con más ímpetu que claridad.

El tramo final del encuentro fue de pura resistencia. Con Estigarribia jugando lesionado y sin posibilidades de más cambios, el equipo rojiblanco mostró carácter y concentración para sostener la ventaja. Con el pitazo final, Unión celebró un triunfo clave, en una cancha difícil y ante un rival necesitado.

Con este resultado, el equipo santafesino reafirma su buen presente y se consolida como uno de los protagonistas del torneo. La identidad que construyó Madelón —basada en la solidez defensiva, el compromiso colectivo y el oportunismo— volvió a quedar en evidencia en una victoria que alimenta la ilusión rojiblanca.