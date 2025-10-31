Unión visita a Newell’s en Rosario con la ilusión de acercarse a los playoffs

Unión afrontará este viernes una exigente visita a Rosario, donde enfrentará a Newell’s desde las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido será televisado por TNT Sports Premium y tendrá como árbitro principal a Fernando Espinoza.

El Tatengue llega entonado tras vencer 3 a 0 a Defensa y Justicia y se ubica cuarto en su zona, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Con 20 puntos en 13 fechas, el equipo dirigido por Leonardo Madelón logró asegurar su permanencia y ahora apunta a hacer historia: clasificar por primera vez a la fase final desde que se implementó el nuevo formato.

Para este compromiso, Madelón repetiría el once titular, confiando en la solidez de su mediocampo y en la efectividad de su dupla ofensiva, integrada por Cristian Tarragona y Agustín Colazo. El buen presente futbolístico se refleja también en el funcionamiento colectivo, con Mauricio Martínez y Mauro Pittón como ejes del juego.

Enfrente estará un Newell’s golpeado, que transita una etapa de crisis futbolística. Tras la derrota ante Argentinos Juniors y la salida de Cristian Fabbiani como DT, Lucas Bernardi asumió de forma interina, con la misión de reencauzar el rumbo del equipo. La Lepra marcha penúltima en la Zona A, con apenas 11 puntos.

Además de los resultados adversos, el conjunto rosarino llega con varias bajas: Éver Banega (expulsado), Luca Regiardo (suspendido), Jerónimo Gómez Mattar (citado al Sub-17) y Darío Benedetto, quien rescindió su contrato esta semana. En ese contexto, Bernardi apostará por una formación mixta, con jóvenes y algunos referentes.

Mientras Unión busca consolidarse como protagonista del torneo, Newell’s necesita imperiosamente sumar para escapar del fondo de la tabla. El duelo en el Coloso promete intensidad y objetivos en juego muy distintos.