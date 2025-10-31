Lanús venció a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana 2025

Lanús derrotó a la Universidad de Chile por 1 a 0 en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, disputado este jueves por la noche en el estadio Néstor Díaz Pérez. Con este resultado, el equipo argentino avanzó a la final del certamen, tras haber empatado 2 a 2 en el encuentro de ida disputado en Santiago.

El único gol del partido fue convertido por Rodrigo Castillo, a los 16 minutos del segundo tiempo. La jugada estuvo precedida por una mano de Eduardo Salvio que no fue sancionada por el árbitro. Con esta victoria, Lanús alcanza por tercera vez la instancia final de la Copa Sudamericana, torneo que ganó en 2013 y del que fue subcampeón en 2020.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski fue superior durante buena parte del encuentro y contó con varias situaciones de peligro. A los 11 minutos del primer tiempo, Marcelino Moreno convirtió un gol que fue anulado por posición adelantada. Más tarde, a los 29, Rodrigo Castillo exigió con un remate bajo que fue desviado al córner por un defensor rival.

En el segundo tiempo, Lanús mantuvo la iniciativa y generó nuevas oportunidades, como un remate de Salvio a los dos minutos que el arquero Gabriel Castellón desvió al costado. Minutos después, otro gol del conjunto local fue invalidado por offside previo.

Finalmente, el tanto decisivo llegó tras una acción individual de Marcelino Moreno, que desbordó y envió un centro rasante para Castillo, quien eludió al arquero y marcó el gol de la clasificación.

La Universidad de Chile intentó reaccionar, pero no logró quebrar la defensa local. Su ocasión más clara fue un remate de Javier Altamirano desde el borde del área, que salió desviado a los 39 minutos del complemento.

Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana 2025 ante un rival que se definirá en las próximas horas, con el objetivo de sumar un nuevo título continental a su historia.