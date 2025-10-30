Histórico: la NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers en 10.000 millones de dólares

La NBA aprobó este jueves la venta de Los Ángeles Lakers por 10.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes en el deporte profesional. La operación, encabezada por el empresario Mark Walter, fue avalada por unanimidad por la Junta de Gobernadores de la liga, marcando así el inicio de una nueva etapa para una de las franquicias más emblemáticas del básquet mundial.

“Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como propietario minoritario de los Lakers y como el propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década”, afirmó el comisionado Adam Silver, quien también valoró que Jeanie Buss se mantenga como gobernadora del equipo por un mínimo de cinco años, a pesar de que la familia Buss cedió su participación mayoritaria.

Walter, CEO de TWG Global, ya contaba con el 21% del paquete accionario de la franquicia angelina y tenía derecho de tanteo. Su grupo empresario también posee participaciones en Los Angeles Dodgers (MLB), Cadillac F1 Team, Chelsea FC y Racing de Estrasburgo, entre otros, consolidándolo como una figura central en el deporte internacional.

El final de una era

La familia Buss adquirió a los Lakers en 1979, cuando Jerry Buss compró la franquicia por 67,5 millones de dólares. Desde entonces, los Lakers conquistaron 11 de sus 17 títulos de la NBA y se consolidaron como símbolo del deporte estadounidense. Tras la muerte del patriarca en 2013, el control pasó a sus hijos, con Jeanie al frente de las decisiones ejecutivas.

La decisión de vender llega en un contexto de acelerada valorización de las franquicias deportivas. La NBA concentra actualmente cuatro de los siete equipos más caros del mundo. Este mismo año, los Boston Celtics fueron vendidos por más de 6.000 millones de dólares, mientras que en la NFL, los Washington Commanders alcanzaron los 6.050 millones.

Proyección global y poderío financiero

De acuerdo con Forbes, la fortuna personal de Mark Walter asciende a 5.300 millones de dólares, lo que le permite proyectar inversiones multisectoriales. Su presencia en equipos de básquet, béisbol, fútbol, hockey y automovilismo lo ubica como uno de los inversores más diversificados del ámbito deportivo.

Con esta adquisición, los Lakers —que actualmente cuentan con figuras como LeBron James y Luka Doncic— inauguran una nueva era. La franquicia comenzó la temporada con tres victorias y dos derrotas, y busca renovar su protagonismo competitivo en la liga.

La operación, que “se espera que se cierre en breve”, según informó la NBA, representa la transacción más costosa en la historia del deporte mundial, reflejo de la creciente fusión entre negocios, entretenimiento y cultura deportiva global.