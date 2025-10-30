Racing empató con Flamengo y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores

Racing Club igualó 0 a 0 con Flamengo este miércoles por la noche, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, disputado en el estadio Presidente Perón, y quedó eliminado del certamen continental, tras haber perdido 1 a 0 en la ida.

Con este resultado, la “Academia” cerró su participación en el torneo, en el que alcanzó las semifinales por primera vez desde 1997, año en que también quedó a las puertas de la final.

En un encuentro disputado y con varias situaciones de peligro para ambos lados, la chance más clara de Racing se produjo a los 11 minutos del primer tiempo: un centro de Facundo Mura encontró la cabeza de Tomás Conechny, cuyo remate fue desviado al córner por Agustín Rossi.

Cuatro minutos después, Flamengo respondió con un centro rasante desde la izquierda que encontró a Guillermo Varela, quien remató de primera, pero Facundo Cambeses achicó con rapidez y evitó el gol.

A los 32 minutos, Cambeses asistió con un pase largo a Santiago Solari, que aprovechó un error defensivo pero su remate se fue alto. En la jugada siguiente, Giorgian De Arrascaeta exigió a Cambeses, que volvió a responder con seguridad.

En el segundo tiempo, Gonzalo Plata fue expulsado a los 10 minutos, tras una agresión sin pelota sobre Marcos Rojo, lo que dejó a la visita con un jugador menos durante buena parte del complemento.

Pese a la superioridad numérica, Racing no logró concretar sus llegadas. A los 24 minutos, Adrián Martínez cabeceó en el segundo palo, pero Rossi contuvo. En el cierre, Adrián Balboa y Luciano Vietto tuvieron oportunidades claras, pero el arquero de Flamengo volvió a lucirse.

Así, Racing no pudo revertir la serie y se despidió del certamen, dejando una actuación que lo devolvió a las semifinales de América tras 28 años.