Santa Fe: el Coro Municipal presentará la Misa Criolla de Ariel Ramírez en la Catedral Metropolitana

El Coro Municipal de Santa Fe presentará este sábado 1 de noviembre la Misa Criolla de Ariel Ramírez, en el marco de la conmemoración del Día de Todos los Santos, que la Iglesia Católica celebra cada año en esa fecha. El concierto se realizará a las 20 en la Catedral Metropolitana “Iglesia de Todos los Santos”, con acceso libre y gratuito.

La propuesta cultural y religiosa contará con la dirección del maestro Juan Barbero y forma parte de las actividades impulsadas por la Municipalidad de Santa Fe para destacar el valor de las expresiones artísticas en fechas significativas del calendario litúrgico.

La Misa Criolla es una de las obras más emblemáticas de la música religiosa argentina, compuesta por el santafesino Ariel Ramírez, con adaptaciones litúrgicas realizadas por los sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Gabriel Segade. La obra integra los textos tradicionales de la liturgia católica con ritmos folclóricos argentinos, en una fusión artística y espiritual de alto valor simbólico.

La pieza está estructurada en cinco partes: Kyrie (vidala-baguala), Gloria (carnavalito yaraví), Credo (chacarera trunca), Sanctus (carnaval cochabambino) y Agnus Dei (estilo pampeano), cada una con una identidad musical propia que refleja diferentes regiones del país.

La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y sin necesidad de retiro previo de invitaciones.