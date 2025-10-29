Jamaica fue declarada “zona catastrófica” tras el paso del huracán Melissa

Jamaica fue declarada “zona catastrófica” por el Gobierno local tras el paso del huracán Melissa, una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas. El anuncio fue realizado por el primer ministro Andrew Holness, quien confirmó la medida en su cuenta oficial de la red social X durante la noche del martes.

La declaración de emergencia se efectuó conforme a la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres y entró en vigencia el 28 de octubre. Según el comunicado oficial, el huracán Melissa tocó tierra como un sistema de categoría 5, provocando fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra, vientos devastadores y daños estructurales severos en distintos puntos del país, especialmente en el suroeste.

Los vientos arrancaron techos de viviendas, árboles y postes eléctricos, mientras rocas y escombros obstaculizaron rutas clave. Además, se registraron cortes masivos de energía que afectan al 77% de los usuarios del servicio eléctrico, lo que representa a unos 540.000 residentes. Por otra parte, casi 15.000 personas fueron evacuadas a refugios temporales.

“La principal prioridad del Gobierno es siempre la seguridad y el bienestar de todos los jamaicanos”, afirmó Holness, destacando que la declaración anticipada de amenaza buscaba minimizar riesgos ante un fenómeno de magnitud inédita.