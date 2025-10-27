España: el oficialismo pierde un aliado clave y enfrenta riesgo de crisis parlamentaria

La política española entró este lunes en una nueva fase de incertidumbre tras el anuncio del líder independentista catalán Carles Puigdemont, quien confirmó que su partido, Junts per Catalunya (JxCat), rompe el acuerdo de apoyo parlamentario con el gobierno de Pedro Sánchez. La decisión, que aún debe ser ratificada por la militancia, deja al oficialismo sin mayoría en el Congreso, y con serias dificultades para aprobar los presupuestos de 2026.

“No estamos dispuestos a continuar ayudando a un gobierno que no ayuda a Cataluña”, afirmó Puigdemont en una comparecencia pública en Perpiñán, sur de Francia. El dirigente, que reside en Bélgica para evadir a la justicia española desde 2017, sostuvo que el PSOE no cumplió los compromisos asumidos en el pacto que permitió la reelección de Sánchez en 2023.

Una ruptura con alto impacto político

Con la salida de Junts del acuerdo, el gobierno en minoría del PSOE y Sumar se queda sin margen de maniobra para avanzar con su agenda legislativa. La aprobación de los presupuestos nacionales para 2026, prevista para las próximas semanas, quedaría virtualmente bloqueada. De hecho, este año el Gobierno ya había prorrogado el presupuesto de 2024.

La noticia reaviva la presión de la oposición, encabezada por el Partido Popular (PP) y Vox, que pide elecciones anticipadas. Si bien una moción de censura contra Sánchez aún parece lejana —por la reticencia de Junts a alinearse con la derecha—, el escenario parlamentario queda frágil y con una gobernabilidad en suspenso.

“El año que viene va a ser muy complicado que no haya adelanto electoral en España”, opinó el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, al reconocer las dificultades crecientes para sostener la legislatura hasta 2027.

Qué reclama Puigdemont

Puigdemont recordó que el acuerdo firmado con los socialistas incluía, entre otros puntos, la aprobación de la ley de amnistía para independentistas procesados, la oficialización del catalán en la Unión Europea y la creación de un mecanismo de verificación internacional sobre el cumplimiento de los compromisos.

Si bien la ley de amnistía fue finalmente aprobada en 2024, él no pudo acogerse a sus beneficios, debido a una decisión del Tribunal Supremo que excluyó a los acusados por malversación de fondos públicos.

“No hay voluntad del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos en tiempo y forma”, sostuvo Puigdemont, quien advirtió que, si la militancia de Junts ratifica la decisión este jueves, el Gobierno no tendrá ni presupuestos ni capacidad para gobernar.

Un Congreso fraccionado y con equilibrio precario

El Congreso español está extremadamente fragmentado, y los siete diputados de Junts son determinantes para cualquier votación clave. Hasta ahora, Sánchez había logrado construir mayorías puntuales negociando con diversas fuerzas nacionalistas e independentistas. Sin embargo, la pérdida de este apoyo cambia por completo la dinámica legislativa.

Desde el oficialismo, por ahora, no hay un pronunciamiento formal sobre la ruptura, aunque distintos ministros habían intentado minimizar las tensiones con Junts en días previos.

El panorama abre interrogantes sobre la capacidad del gobierno para sostenerse sin apoyo parlamentario. Si no se logra recomponer la alianza o encontrar nuevos socios legislativos, una convocatoria a elecciones anticipadas se vuelve cada vez más probable.