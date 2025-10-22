Un hombre se atrincheró en un comercio de Avenida Luján tras atacar a su pareja y fue reducido por la policía

Por Santotomealdía



Momentos de gran tensión se vivieron este miércoles en nuestra ciudad, cuando un hombre se atrincheró dentro de una bulonería ubicada en Avenida Luján, cerca de la esquina con calle Uruguay, luego de agredir con un arma blanca a su pareja. El episodio, que comenzó alrededor de las 8:30, movilizó a distintas fuerzas de seguridad y mantuvo en vilo a los vecinos durante varias horas.

Según las primeras informaciones, el atacante intentó herir a la mujer dentro de una vivienda cercana. Tras el llamado al 911, el hombre huyó del lugar y se refugió en el comercio “Bulonería Scarel”, a unos 100 metros de la escena inicial. Allí se encerró, portando el cuchillo con el que habría cometido la agresión.

Durante el operativo, negociadores del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) intentaron persuadir al agresor para que deponga su actitud. En el lugar también trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Policía de Investigaciones (PDI), del área de Violencia de Género y del SIES 107, bajo las directivas del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y del Ministerio Público de la Acusación.

El área fue cercada por seguridad y la circulación sobre la avenida fue interrumpida. Vecinos y comerciantes observaron la escena desde la vereda opuesta, mientras las autoridades intentaban resolver la situación sin heridos.

Después de casi dos horas de tensión, el hombre fue reducido dentro del local. Presentaba lesiones cortantes en su abdomen, por lo que fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Samco local. Una vez estabilizado, quedó detenido y a disposición del fiscal de turno.

En paralelo, la mujer atacada recibió atención médica y se aguarda el parte oficial sobre su estado de salud. La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género dispuso preservar la escena hasta finalizar las actuaciones correspondientes.

En medio de la conmoción, una mujer identificada como la abuela del agresor ofreció una versión diferente de lo ocurrido, asegurando que la discusión había comenzado la noche anterior y que su nieto actuó en defensa propia. Las autoridades indicaron que todas las versiones están siendo evaluadas en el marco de la investigación.

El caso se inscribe en un contexto preocupante de violencia de género en nuestra ciudad, que en las últimas semanas ha registrado múltiples intervenciones policiales por agresiones en el ámbito doméstico. Desde el Ministerio de Seguridad reiteraron la importancia de denunciar a tiempo y activar los protocolos de contención para evitar desenlaces como el ocurrido este miércoles.