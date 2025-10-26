Tres heridos tras un fuerte choque en Sauce Viejo: un joven fue derivado al Cullen con lesiones severas

Un fuerte siniestro vial ocurrido este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Sauce Viejo, dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad.

El hecho se registró pasadas las 8:30, entre las calles Perú y Guyana. Los vehículos involucrados fueron un Renault 11 gris, y un Volkswagen Gol Trend rojo. En el primero viajaba Franco Buttice, de 26 años y oriundo de la ciudad de Gálvez, quien sufrió traumatismo de cráneo y tórax, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permanece internado en estado delicado, con pronóstico reservado.

El segundo vehículo era conducido por Emilio Kling, de 37 años, domiciliado en Desvío Arijón, quien sufrió lesiones en el rostro y las manos. Su acompañante, Andrés Pereyra, de 36 años y vecino de Santo Tomé, resultó con heridas leves.

El fiscal Dr. Lascuráin ordenó la intervención de la División Científica Forense de la PDI, cuyos técnicos realizaron los relevamientos en la escena: planos, fotografías y marcación de puntos de interés sobre la calzada. También se identificó la presencia de una cámara de seguridad, carteles de señalización y un radar de velocidad, elementos que podrían aportar información relevante para la investigación.

Durante las pericias, la circulación sobre Ruta 11 estuvo interrumpida por varios minutos. Los vehículos fueron retirados del asfalto bajo supervisión de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, para restablecer el tránsito.

Los otros dos involucrados fueron asistidos en el lugar y trasladados al Samco de Santo Tomé, donde se les practicaron las primeras curaciones. Luego de ser evaluados por el personal médico, ambos recibieron el alta ambulatoria.

La causa del choque sigue siendo investigada, aunque se indicó que el siniestro se produjo en una zona de tránsito intenso y visibilidad reducida en ese horario.