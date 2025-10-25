Detuvieron y secuestraron un arma a un hombre que agredió a golpes de puño a su pareja

Por Santotomealdía



Un hombre de 64 años fue detenido este sábado por efectivos del Comando Radioeléctrico, luego de que su pareja, de 61 años, lo denunciara por haberla agredido físicamente con golpes de puño en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1800. Durante el procedimiento, la policía secuestró dos armas de fuego que el agresor tenía en el domicilio.

El hecho se produjo alrededor de las 12:20, tras un llamado al 911 por un incidente de violencia doméstica. Al llegar, los agentes entrevistaron a la mujer, quien relató que su pareja la había golpeado durante una discusión y advirtió que había armas de fuego en el interior de la vivienda.

Con autorización de la víctima, el personal policial ingresó al domicilio y encontró dos escopetas: una de un caño calibre 12 chico, sistema de disparo tiro a tiro, y otra de un solo caño calibre 36 UAB, con cañón de 620 mm, ambas sin munición en la recámara.

El hombre fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición del fiscal Dr. Lascurain, con intervención del ETAF Dr. Saidler, mientras continúa la investigación judicial del caso.