Miravete: “Nos subestimaron, pero La Libertad Avanza está más viva que nunca”

Por Santotomealdía



La concejal Giselle Miravete, referente local de La Libertad Avanza, analizó este lunes el resultado electoral en nuestra ciudad durante una entrevista en Nova al día, por Radio Nova 97.5. En sus declaraciones, sostuvo que el respaldo obtenido por el espacio que lidera el presidente Javier Milei ratifica el rumbo político que vienen impulsando y envió un mensaje directo a los sectores que proyectaban un escenario dividido: “Nos subestimaron tanto, pero La Libertad Avanza está más viva que nunca”.

Miravete valoró el fuerte acompañamiento de los vecinos, agradeció a quienes participaron de la jornada electoral y destacó el trabajo de la militancia local. Según explicó, lograron cubrir el 80% de las mesas de votación con fiscales propios y consideró que ese esfuerzo fue clave para consolidar la presencia del espacio.

Con más del 45% de los votos afirmativos, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en nuestra ciudad. Para Miravete, el resultado deja un claro mensaje: “Entendieron que este es el camino y nos están acompañando”, afirmó. En contraposición, subrayó el flojo desempeño de las otras fuerzas: “La segunda fuerza sacó un 30%, y el oficialismo local, que cuenta con el respaldo del gobierno provincial, apenas un 15%”, indicó.

Al ser consultada sobre la posición del PRO dentro de la alianza Provincias Unidas, la concejal marcó diferencias con el sector que integró esa coalición. Señaló que proviene del “PRO bullrichista” y que su decisión de acompañar a La Libertad Avanza fue consecuencia directa del respaldo que Patricia Bullrich expresó públicamente tras el balotaje presidencial. También mencionó haber comunicado esa postura al intendente local.

De cara al futuro, Miravete aseguró que el resultado del domingo abre nuevas expectativas para 2027, tanto en lo local como en lo nacional, al fortalecer la representación parlamentaria del espacio. En ese marco, reafirmó el compromiso con las reformas impulsadas por el oficialismo nacional, entre ellas la reforma laboral, impositiva y penal, y destacó el rol de la diputada Romina Diez y del flamante legislador santafesino Agustín Pelegrini.

Finalmente, cuestionó la instalación del llamado “escenario de tercios”, y aseguró que la realidad electoral demostró lo contrario: “Nos subestimaron tanto, pero La Libertad Avanza está más viva que nunca”, reiteró.