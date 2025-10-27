Boca le ganó 3-1 a Barracas Central y dio un paso clave hacia la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors logró una victoria fundamental este lunes al imponerse por 3-1 frente a Barracas Central, en un partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, y dio un paso importante en su objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Fue además la primera vez en el año que el equipo de Claudio Úbeda logra revertir un resultado adverso, lo que le permitió escalar al segundo puesto de la tabla anual.

El partido, que había sido postergado por la muerte del exentrenador Miguel Ángel Russo, comenzó cuesta arriba para el Xeneize. A los 20 minutos del primer tiempo, Rodrigo Insúa sorprendió con un golazo desde 35 metros, que dejó sin respuestas a Agustín Marchesín y puso en ventaja al equipo visitante. A pesar de quedar con uno menos por la expulsión de Iván Tapia, Barracas se fue al descanso con la victoria parcial por 1-0.

En el complemento, Boca salió decidido a cambiar la historia. Con el ingreso de Exequiel Zeballos y mayor profundidad en ataque, el equipo encontró rápidamente la igualdad. A los 8 minutos, Milton Giménez aprovechó un rebote en el área y empató el encuentro, y apenas tres minutos más tarde, conectó de cabeza un centro de Juan Barinaga para marcar el 2-1.

Barracas sintió el golpe y no logró reaccionar. A los 21 minutos, Zeballos encabezó una gran jugada individual por la banda izquierda y asistió a Miguel Merentiel, quien definió con precisión para sellar el 3-1 definitivo.

Una victoria con impacto en la tabla

Con estos tres puntos, Boca suma 68 unidades en la tabla anual y se ubica en zona de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. La victoria también revitaliza al equipo de cara al próximo cruce, en el que no podrá contar con Leandro Paredes, quien fue amonestado y deberá cumplir una fecha de suspensión.

A nivel futbolístico, el encuentro dejó varios puntos altos: el rendimiento de Milton Giménez, autor de un doblete decisivo; el aporte de Zeballos desde el banco; y la solidez del equipo en la segunda mitad, en la que no pasó sobresaltos.

Lo que viene

Con este resultado, Boca toma impulso para enfrentar una recta final exigente, en la que aún deberá medirse con Estudiantes y en el Superclásico ante River, donde buscará asegurar su lugar en la próxima Libertadores.