Fuerte pedido de SADOP para reabrir la paritaria y recuperar el poder adquisitivo

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), seccionales Santa Fe y Rosario, reclamó la inmediata reapertura de la paritaria docente, mediante la presentación de una nota ante el Ministerio de Trabajo. La solicitud responde a lo que consideran una grave situación salarial que afecta al sector y que se vio agravada por la decisión del Gobierno provincial de cerrar la negociación colectiva por decreto.

Desde el sindicato recordaron que la propuesta salarial para el segundo semestre fue rechazada de manera contundente por toda la docencia santafesina, pero aún así el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso el cierre de la paritaria e impuso la política salarial rechazada.

En este contexto, SADOP plantea que la prioridad es recomponer el poder adquisitivo de las y los docentes, que viene siendo fuertemente deteriorado por la inflación y las decisiones del Ejecutivo provincial.

“El resultado electoral que obtuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe fue claro y contundente. Es necesario cambiar el rumbo de la política provincial y atender los reclamos del sector docente que se hizo oír en las urnas”, expresaron desde la conducción gremial.