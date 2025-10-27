Ya se puede gestionar la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

La Oficina de Auditoría y Control Alimentario de la Municipalidad informó que ya se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, un requisito obligatorio para obtener el Carnet Único de Manipulador de Alimentos.

La capacitación, de carácter gratuito, se desarrollará en la sede de la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660, y contará con dos opciones: una jornada intensiva que se dictará el viernes 7 de noviembre de 13:00 a 20:00 horas; y una modalidad de dos medias jornadas, que tendrá lugar los días martes 25 y miércoles 26 de noviembre, de 8:00 a 12:00.

El trámite se realiza de manera digital y autogestionable a través del sitio web oficial www.assal.gov.ar. Quienes deseen inscribirse deberán ingresar a la sección “Carnet de manipulación de alimentos”, seleccionar “Próximas capacitaciones”, buscar la opción correspondiente a Santo Tomé, hacer clic en “Inscripción” y completar el procedimiento siguiendo las instrucciones que se enviarán por correo electrónico.

Desde el Municipio se recordó que los cupos son limitados y que, una vez aprobado el curso, el carnet tendrá un costo de expedición.

Para consultas o más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 342 4067177 o telefónicamente al 4748329, interno 133.