Donald Trump felicitó a Milei tras las elecciones: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza”

Luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei recibió las felicitaciones de Donald Trump, quien elogió al mandatario argentino y celebró los resultados como una victoria “aplastante”.

A través de su cuenta en Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

En respuesta, Milei agradeció el respaldo y lo calificó como un aliado estratégico: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental”, expresó el jefe de Estado, quien además destacó que “nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”.

El apoyo de Trump se enmarca en un vínculo estrecho entre ambos líderes, consolidado en las últimas semanas mediante reuniones bilaterales y la firma de acuerdos comerciales. Según adelantó el propio mandatario estadounidense, Estados Unidos podría aumentar la compra de carne argentina, lo cual generó expectativas positivas en el sector exportador.

Además, en el plano financiero, se mencionó la posibilidad de nuevas líneas de crédito por USD 20.000 millones y la intervención del Tesoro norteamericano para respaldar el mercado argentino durante el proceso electoral.

Desde Washington consideran que la administración Milei representa una alianza clave en la región, en contraste con gobiernos alineados con Venezuela, Cuba o China. El presidente argentino, por su parte, interpretó este nuevo enfoque como parte de una redefinición de la política exterior estadounidense.

Según Milei, “Estados Unidos tenía una política hacia esta región que descuidaba a sus aliados y trataba de seducir a los adversarios”, pero ahora, de la mano de figuras como Marco Rubio, ese esquema estaría cambiando.

El mensaje de Trump, sumado al respaldo previo manifestado por otros referentes republicanos, se produce en un contexto de reordenamiento geopolítico y estrechamiento de lazos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, con un discurso común centrado en la defensa de la libertad, el orden y los valores de Occidente.