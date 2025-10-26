La Copa Argentina tendrá nuevo campeón: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia son los finalistas

La Copa Argentina 2025 ya tiene a sus protagonistas confirmados. Argentinos Juniors superó a Belgrano en semifinales, mientras que Independiente Rivadavia dio el gran golpe al eliminar a River y meterse en la final.

De esta manera, el torneo garantizará un nuevo campeón, ya que ninguno de los dos clubes logró consagrarse anteriormente en esta competencia.

El formato de la definición mantendrá la misma modalidad que en el resto del certamen: si al cabo de los 90 minutos el marcador termina igualado, el título se resolverá directamente por penales.

Aún no hay confirmación oficial sobre la sede ni la fecha del encuentro, aunque el calendario histórico sugiere que la final podría disputarse durante la segunda semana de diciembre.

En las últimas ediciones, los escenarios elegidos incluyeron el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Ciudad de Lanús y el 5 de Abril de Santa Fe, lo que deja abierta la posibilidad de que la organización determine el estadio según los finalistas.

Argentinos Juniors buscará sumar un nuevo título nacional a su historia, mientras que Independiente Rivadavia, uno de los grandes protagonistas del ascenso reciente, intentará lograr el primer título de su historia a nivel nacional y reafirmar el gran momento que vive el fútbol mendocino.

Por cuarto año consecutivo, la Copa Argentina tendrá nuevo campeón -el año pasado fue Central Córdoba de Santiago del Estero que venció a Vélez- y anteriormente habían sido Estudiantes de La Plata y Patronato. Esto vuelve a mostrar que cualquier equipo puede ganarla y tener la posibilidad de jugar la tan deseada Copa Libertadores.

Todos los ganadores de la Copa Argentina: