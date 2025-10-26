El Real Madrid se quedó con El Clásico en el Santiago Bernabéu

Real Madrid derrotó 2-1 a Barcelona en el Santiago Bernabéu y volvió a imponerse en El Clásico por la décima fecha de la Liga de España después de cuatro enfrentamientos sin victorias.

Un penal sancionado por falta de Lamine Yamal sobre Vinicius fue correctamente anulado tras la revisión del VAR, y poco después Kylian Mbappé convirtió desde fuera del área, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego milimétrico.

La tercera oportunidad sí valió: Jude Bellingham asistió con precisión y el francés Mbappé definió cruzado para abrir el marcador.

Barcelona reaccionó en su primer ataque claro cuando Marcus Rashford encaró por izquierda y lanzó un centro bajo que el delantero Fermín empujó al gol para el 1 a 1.

Sin embargo, la igualdad duró poco porque apenas cuatro minutos después, un balón aéreo mal despejado por la defensa visitante encontró a Bellingham sobre la línea, quien empujó el 2 a 1 que terminó siendo definitivo.

La polémica reapareció a veinte minutos del cierre con una mano de Eric García dentro del área. El árbitro marcó penal y Mbappé tomó la responsabilidad, pero el arquero Szczęsny contuvo con una estirada espectacular. Esa acción mantuvo viva la esperanza azulgrana, aunque sin consecuencias en el marcador.

Durante los nueve minutos de adición, Barcelona buscó el empate con envíos aéreos y presencia ofensiva, pero Real Madrid resistió con firmeza y terminó cerrando el triunfo. En el cierre, Pedri vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.

En el resto de encuentros de la jornada, Real Mallorca y Levante no se sacaron ventajas tras igualar 1-1 con tantos de Pablo Maffeo y Etta Eyong, respectivamente, en un duelo por la parte baja de la tabla. Si bien ninguno se ubica en zona de descenso, un triunfo le hubiera dado a cualquiera un poco de aire para escapar de los puestos del fondo.

Tras el evento principal que contó con la victoria del Real Madrid sobre Barcelona en El Clásico, Osasuna recibió a Celta de Vigo con la esperanza de acercarse a puestos de copas internacionales. Sin embargo, los dirigidos por el italiano Alessio Lisci cayeron 3-2 y quedaron en la decimocuarta ubicación.

Por último, Rayo Vallecano sumó su segunda conquista de manera consecutiva tras imponerse por la mínima ante Deportivo Alavés, con el agónico gol del brasileño Alemão, a los 46 minutos de la segunda parte.