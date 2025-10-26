Encuentro en Malasia: Lula planteó a Trump levantamiento de aranceles y fin de sanciones a funcionarios brasileños

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este domingo en Malasia una reunión descrita como “óptima” con su homólogo estadounidense, Donald Trump. En el encuentro —que se desarrolló en el marco de la gira asiática del mandatario norteamericano—, Lula urgió al líder de Estados Unidos a levantar los aranceles del 50 % que Washington impuso sobre productos brasileños y solicitó también la suspensión de sanciones bajo la Ley Magnitsky dirigidas a funcionarios brasileños, entre ellos el juez Alexandre de Moraes.

Según informó la agencia AFP, Trump respondió que “deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países” y agregó: “Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación”. En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró que Trump “dará instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”.

Además de la cuestión arancelaria, Lula pidió que se suspenda la aplicación de la Ley Magnitsky contra el juez Moraes, su esposa y otros brasileños. Esta normativa permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción. El juez Moraes fue clave en el proceso que condujo a la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, lo que motivó en su momento los aranceles de Trump. Según Vieira, “no es justa” la medida importadora de aranceles, considerando que Brasil tiene un déficit comercial con EE.UU.

El encuentro entre los mandatarios tuvo lugar en Kuala Lumpur, dentro de la gira del presidente norteamericano que busca cerrar un acuerdo comercial crucial con China. Trump también anunció que espera alcanzar pronto un buen pacto con Beijing, mientras su secretario del Tesoro calificó las negociaciones como “constructivas”. En su agenda asiática, el mandatario visitará Tokio este lunes y Corea del Sur el miércoles, donde podría reunirse también con el líder norcoreano Kim Jong Un.