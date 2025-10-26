Irlanda eligió a Catherine Connolly como su décima presidenta

Catherine Connolly ganó este sábado las elecciones presidenciales en Irlanda, tras imponerse por amplio margen a su única rival, Heather Humphreys, del partido Fine Gael. Con esta victoria, la dirigente independiente se convierte en la décima presidenta del país.

Los resultados oficiales confirmaron una victoria aplastante para Connolly, quien obtuvo un respaldo mayoritario en las urnas. Humphreys reconoció su derrota apenas cerrada la jornada electoral.

Según medios internacionales, Connolly asume con el respaldo de sectores que valoran su perfil crítico e independiente, en sintonía con el estilo del presidente saliente, Michael D. Higgins, del Partido Laborista. Durante sus dos mandatos, Higgins rompió con la tradicional neutralidad del cargo presidencial, expresando posturas firmes en temas nacionales e internacionales.

Connolly ha manifestado posturas que generan tanto apoyo como controversia. En declaraciones previas, denunció el financiamiento estadounidense al genocidio en Gaza y criticó la pasividad europea. Además, definió a Hamás como "parte del tejido social" palestino, lo cual ha despertado preocupación entre sus detractores por el posible impacto en las relaciones exteriores del país.

Desde su entorno confían en que la nueva presidenta mantendrá una actitud reivindicativa y comprometida, aunque sectores críticos advierten sobre el riesgo de crisis constitucionales o conflictos diplomáticos.

Connolly asumirá su mandato en un contexto internacional complejo, con desafíos tanto en la política interna como en el rol internacional de Irlanda.