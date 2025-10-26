Colapinto fue 16º en México y Norris es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó 16º en el Gran Premio de México, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras una carrera compleja con el monoplaza A525 de Alpine. Mientras tanto, el británico Lando Norris (McLaren) obtuvo una victoria imponente que lo posiciona como el nuevo líder del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, superando por un punto a su compañero de equipo Oscar Piastri, quien llegó 5º.

La competencia fue dominada de principio a fin por Norris, quien logró una actuación impecable para relegar al segundo lugar a Charles Leclerc (Ferrari) y al tercero a Max Verstappen (Red Bull). El británico Oliver Bearman, con Haas, completó una destacada actuación y finalizó 4º, logrando su mejor resultado en la categoría.

Para Colapinto, la carrera comenzó con dificultades: se tocó con Lance Stroll (Aston Martin) y protagonizó un trompo en la largada. El argentino largó con neumáticos duros y extendió su primer stint antes de ingresar a boxes para colocar gomas blandas. Durante toda la prueba se mantuvo en las últimas posiciones, junto a su compañero Pierre Gasly, que también padeció el bajo rendimiento del Alpine.

En las últimas vueltas, Colapinto intentó superar a Gasly, pero un Virtual Safety Car (VSC) activado en ese momento le impidió completar el adelantamiento, quedando ambos relegados y con una amplia diferencia respecto al resto: más de 30 segundos los separaron del competidor más próximo.

La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de Brasil, a disputarse del 7 al 9 de noviembre en el histórico circuito de Interlagos, en São Paulo. El fin de semana incluirá una carrera Sprint, que aportará puntos adicionales en la lucha por el título.