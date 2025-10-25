Banco Bica lanza “YaTransferí”: una herramienta gratuita para confirmar cobros por transferencia en segundos

Banco Bica presenta YaTransferí, una nueva solución digital pensada para comercios, profesionales y empresas que cobran por transferencia. La herramienta, totalmente gratuita para clientes del banco, permite verificar al instante si una transferencia fue acreditada, sin demoras ni necesidad de comprobantes manuales.

“Cuando un cliente paga por transferencia, cada segundo cuenta. Por eso desarrollamos YaTransferí: una herramienta simple, rápida y segura para resolver ese momento clave del cobro”, señalaron desde la entidad.

Disponible tanto en versión web como por WhatsApp, YaTransferí permite confirmar en tiempo real si el pago fue efectivamente acreditado, optimizando la atención en el punto de venta y evitando errores o esperas innecesarias.

¿Qué permite hacer YaTransferí?

✔️ Verificar al instante si la transferencia fue acreditada

✔️ Consultar pagos por importe o número de comprobante

✔️ Acceder a información completa de la operación:

Importe

Fecha y hora exacta de acreditación

CUIT y razón social del originante

Cuenta de destino donde se acreditaron los fondos

¿Cómo acceder?

La herramienta está disponible para todos los clientes de Banco Bica a través de:

Web: yatransferi.bancobica.com.ar

yatransferi.bancobica.com.ar WhatsApp: con escaneo de código QR o contacto directo desde el sitio

Una solución 100% gratuita

YaTransferí no tiene ningún costo y está diseñada para integrarse fácilmente en la rutina de cobro de comercios, feriantes, profesionales independientes y empresas. En palabras del equipo de Banco Bica:

“Innovamos para que cobres más fácil”.

Con YaTransferí, cobrar por transferencia ahora es más simple que nunca.

Sin costo. Sin demoras. Sin complicaciones.

Más información en www.bancobica.com.ar

O directamente en yatransferi.bancobica.com.ar