Viernes 24 de octubre de 2025

Interés General — 24.10.2025 —

La ciudad participó del 1° Foro Provincial de Educación Ambiental Integral

La Municipalidad presentó en Santa Fe la experiencia desarrollada en escuelas nocturnas y especiales a través del programa EcoEscuela, que promueve la educación ambiental con enfoque comunitario.

Educación, sostenibilidad y comunidad: destacaron el trabajo de la ciudad en el programa EcoEscuela. (Foto: MST)
La Municipalidad de Santo Tomé, a través del Gabinete de Educación y Comunicación Ambiental, participó en el 1° Foro Provincial de Educación Ambiental Integral bajo el lema “Territorios que enseñan, comunidades que transforman”, realizado en el marco de la Mesa de Trabajo Ley Yolanda.

Durante la jornada, el equipo local expuso la experiencia educativa ambiental desarrollada en Escuelas Primarias y Secundarias Nocturnas y Escuelas Especiales de nuestra ciudad, en el marco del Programa EcoEscuela. Esta iniciativa promueve la sostenibilidad y la participación comunitaria mediante procesos educativos adaptados a las realidades locales.

Al respecto, la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt, afirmó: “Esta presentación destacó cómo la Educación Ambiental, cuando se adapta a las realidades y necesidades de cada comunidad, no solo transmite conocimientos, sino que también transforma prácticas cotidianas y fortalece la conciencia colectiva en torno al cuidado del ambiente”.

La participación de Santo Tomé en este espacio provincial reafirma su compromiso con la formación ambiental integral y con la construcción de comunidades más sostenibles y responsables con su entorno, en línea con los principios de la Ley Yolanda y las políticas públicas de sostenibilidad.

