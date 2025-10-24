Ofrecen 16 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos sobre el homicidio de Francisco Villagoiz

El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ofreció una recompensa de 16 millones de pesos para quienes suministren datos útiles que permitan esclarecer el homicidio de Francisco Villagoiz, ocurrido el sábado 13 de septiembre en su vivienda en Sauce Viejo (departamento La Capital). La investigación penal está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, que solicitó la colaboración ciudadana para recabar información certera que permita individualizar a los coautores del hecho.

Desde la Fiscalía General informaron que quienes dispongan de datos pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected], o bien a través del 911 y del número 0800–444–3583. Si la información aportada se corrobora como relevante y creíble, se notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad para proceder a la entrega de la recompensa correspondiente. Además, se aseguró que la identidad de las personas que brinden datos se mantendrá en extrema reserva y que, de ser necesario, se dará intervención a los programas de Protección de Testigos tanto provinciales como nacionales.

El pedido de colaboración público forma parte del trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el MPA para avanzar en la investigación y garantizar el esclarecimiento del hecho. El fiscal Iglesias explicó que la medida busca obtener información que permita avanzar en la investigación penal y en la individualización de los responsables. La Fiscalía General indicó también que la Oficina de Prensa y Difusión del MPA difundirá canales oficiales para reportes y mantendrá comunicación con medios y la comunidad.

La convocatoria incluye la posibilidad de protección para quien decida aportar datos relevantes: además de mantener la reserva de la identidad, se contempla la intervención de los programas de protección de testigos cuando resulte necesaria. El MPA recordó la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en causas complejas y garantizar la efectiva administración de la justicia.