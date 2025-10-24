Israel congeló el proceso legislativo para la anexión de Cisjordania tras las arremetidas de Trump y Vance

Israel congeló este jueves los proyectos de ley de anexión de Cisjordania que habían sido aprobados en votación preliminar en el parlamento israelí, o Knesset, el día anterior.

Ofir Katz, presidente de la coalición gubernamental, declaró que los proyectos de ley para la anexión total de Cisjordania y la anexión del asentamiento a gran escala de Maale Adumim, cerca de Jerusalén, no avanzarán hasta nuevo aviso.

El parlamento israelí votó el miércoles a favor de los dos proyectos de ley para aplicar la ley y la administración israelíes a todos los asentamientos en Maale Adumim y Cisjordania. La votación se llevó a cabo durante la visita del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, al país, recordó la agencia de noticias Xinhua.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, antes de su partida este jueves, Vance afirmó que la votación fue una “manipulación política” sin relevancia práctica.

“Si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida, y personalmente me siento ofendido”, declaró.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en un comunicado que la votación parlamentaria sobre la anexión “fue una provocación política deliberada de la oposición para sembrar la discordia durante la visita a Israel del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance”.

Explicó que el partido Likud de Netanyahu “no votó a favor de estos proyectos de ley… Sin el apoyo del Likud, es improbable que estos proyectos prosperen”.

El rechazo de Estados Unidos

Anteriormente, el presidente y el vice de los Estados Unidos, Donald Trump y J. D. Vance respectivamente, habían criticado duramente la votación del parlamento israelí para anexar Cisjordania.

Mientras que Trump se expresó en declaraciones a una revista de su país, Vance lo hizo durante el transcurso de su visita a Israel, donde calificó la iniciativa parlamentaria de “maniobra política”.

En una entrevista difundida por la revista Time, Trump declaró que “Israel perdería todo el apoyo” de su país si procediera con la anexión de Cisjordania.

La oficina de Benjamin Netanyahu respondió que esa votación fue una “provocación deliberada de la oposición”, para “sembrar discordia” durante la visita de Vance.

Señaló que Israel no anexaría Cisjordania, lo cual seguiría siendo la política de la administración Trump.

Horas antes, el miércoles, el parlamento israelí votó 25 a 24 a favor de un proyecto de ley para aplicar la ley y la administración israelíes a todos los asentamientos en Cisjordania, a los que Israel se refiere como Judea y Samaria.

El proyecto de ley, presentado por el legislador de derecha Avi Maoz, del Partido Noam, se dirige ahora al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset para su posterior debate.

El vicepresidente estadounidense comentó que, a pesar de ser “votos simbólicos”, “ciertamente”, en los Estados Unidos, el Gobierno “no está contento con eso”.