“Cantar con estilo”: Seminario de formación vocal con proyección internacional en nuestra ciudad

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, a través de su Ópera Estudio y con el acompañamiento de la Dirección de Cultura, invita a participar del seminario “Cantar con estilo”, una valiosa propuesta de formación para cantantes de toda la región, que estará a cargo del maestro Philip Salmon, destacado tenor británico de trayectoria internacional.

La actividad se desarrollará los días 5, 6 y 7 de noviembre en la sede de la Agrupación Coral (Castelli 1735) y culminará con un concierto abierto al público el viernes 7 a las 19:00 horas, donde se compartirá el trabajo realizado durante las jornadas.

El seminario propone tres días de clases intensivas en los que el maestro Salmon abordará aspectos técnicos e interpretativos de repertorios que van desde el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo, hasta la música contemporánea y popular. La propuesta está dirigida a cantantes profesionales, estudiantes y personas interesadas en el arte vocal, quienes pueden participar como alumnos activos u oyentes.

Las inscripciones se encuentran abiertas. Quienes deseen recibir información sobre costos y modalidades de pago pueden comunicarse por mensaje directo a @agrupacioncoralst o @susana.caligaris, o por WhatsApp al 342 635-6942 (Dirección de Cultura Santo Tomé).

La actividad ha sido declarada de Interés por la Cámara de Senadores de la Provincia, a propuesta del senador Julio Garibaldi, en reconocimiento a su aporte a la formación artística y al fortalecimiento de la vida cultural en la región. El seminario cuenta además con la colaboración de Santa Fe Lírica.

Philip Salmon es egresado del Royal College of Music de Londres y cuenta con una destacada trayectoria como solista en escenarios de Europa y América. Fue declarado Huésped de Honor por las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe, y este año ofrecerá masterclasses también en Buenos Aires y Rosario. Ha cantado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, la Camerata Eleuthería y coros destacados del país, bajo la dirección de figuras como Pierre Boulez, Simon Rattle, John Eliot Gardiner y Pedro I. Calderón.

Con casi cincuenta años de historia, la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, bajo la dirección de Jorge Cova, desarrolla una intensa labor artística y pedagógica. Desde su Ópera Estudio, promueve espacios de formación y ha llevado a escena producciones líricas en nuestra ciudad y otras localidades del país.